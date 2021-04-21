6 خطوات للتحقق من فواتير خدمة «فُرجت» عبر بوابة «ناجز»

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أعلنت خدمة فُرجت، عن إتاحة التحقق من فواتير خدمة “فرجت”، عبر بوابة “ناجز”، من خلال إدخال رقم الفاتورة عبر الرابط (اضغط هنا).

وتشمل خطوات التحقق من صحة فواتير خدمة “فرجت” في بوابة “ناجز” ما يلي: