وزارة الاستثمار تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة مجالات

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أعلنت وزارة الاستثمار، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالاتبمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي أول التنافسية والتقارير.

(Competitiveness and Reporting Specialist)

– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاستثمار مع التركيز على تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات.

– المساهمة في إدارة وتنفيذ أنشطة التنافسية الإقليمية ، من خلال تحليل الاتجاهات الاقتصادية للمناطق ، وتحديد الأولويات، وتنفيذ خطط العمل المعتمدة.

– تسهيل اتخاذ القرار ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة ، والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.

2- مدير الوثائق والمستندات.

(Document Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة سابقة في مجال العمل.

– مسئول عن إدارة جميع الوثائق المهمة ، بما في ذلك المستندات النشطة والمصنفة والمتوسطة والدائمة ، والتأكد من سهولة الوصول إليها وتخزينها.

– ضمان تحقيق تفويض الإدارة والمساهمة في الأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات المعتمدة و إجراءات.

التقديم:

– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:

1- أخصائي أول التنافسية والتقارير:

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2- مدير الوثائق والمستندات:

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