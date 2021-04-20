وزارة الاستثمار تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بعدة مجالات

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الاستثمار، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بعدة مجالاتبمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي أول التنافسية والتقارير.
(Competitiveness and Reporting Specialist)
– درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاستثمار مع التركيز على تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات.
– المساهمة في إدارة وتنفيذ أنشطة التنافسية الإقليمية ، من خلال تحليل الاتجاهات الاقتصادية للمناطق ، وتحديد الأولويات، وتنفيذ خطط العمل المعتمدة.
– تسهيل اتخاذ القرار ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة ، والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.
2- مدير الوثائق والمستندات.
(Document Manager)
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة سابقة في مجال العمل.
– مسئول عن إدارة جميع الوثائق المهمة ، بما في ذلك المستندات النشطة والمصنفة والمتوسطة والدائمة ، والتأكد من سهولة الوصول إليها وتخزينها.
– ضمان تحقيق تفويض الإدارة والمساهمة في الأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات المعتمدة و إجراءات.
التقديم:
– للإطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم:
1- أخصائي أول التنافسية والتقارير:
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2- مدير الوثائق والمستندات:
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