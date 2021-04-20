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تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن إقرارات ضريبة القيمة المضافة

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن إقرارات ضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير :

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الحالي، وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر أبريل الجاري.

وحثت “الزكاة والدخل” المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبرموقعها الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء علىتويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبرموقع الهيئة.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.​

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