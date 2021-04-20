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هل سيتم رفع تعليق السفر للدول المحظورة بعد عودة الرحلات الدولية؟.. «الخطوط السعودية» توضح

هل سيتم رفع تعليق السفر للدول المحظورة بعد عودة الرحلات الدولية؟.. «الخطوط السعودية» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الخطوط السعودية عن وضع الدول العشرين التي شملها قرار تعليق السفر، وذلك عند عودة الرحلات الدولية مرة أخرى.

وقالت الخطوط السعودية رداً على استفسار وردها على حسابها بتويتر: “رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021م)، (لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا)”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تعليق السماح بدخول غير المواطنين من 20 دولة إلى أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا

وشملت قائمة الدول العشرين التي يحظر دخول غير المواطنين منها لفترة مؤقتة كلا من (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

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