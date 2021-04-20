الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قنصل بريطانيا في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة في حياتي (فيديو)

قنصل بريطانيا في جدة: اعتناقي الإسلام أهم خطوة في حياتي (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد القنصل العام البريطاني في جدة، سيف الدين آشر، أن دخوله الإسلام كان أهم خطوات حياته.

واستعاد سيف الدين آشر ذكرياته لدخول الإسلام قبل 25 عاما، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل.

وأكد القنصل البريطاني بجدة عبر فيديو نشرته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا روزي دياز، أن دخوله الإسلام يعد أهم خطوة روحانية في حياته.

كما أكد القنصل البريطاني بجدة أنه أحب الصيام في رمضان وصلاة التراويح، مؤكداً أن شهر رمضان ليس فقط ترك الطعام والشراب، وإنما شهر التقوى والصلاح والسيطرة على رغباتنا وضبط النفس بشكل عام.

وأوضح أنه يتطلع لعودة البريطانيين المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة بعد جائحة كوفيد، لافتا إلى أن 5% من سكان المملكة المتحدة مسلمين بواقع 2.5 مليون مسلم، مؤكدا أن المسلمين جزء مهم جدا من المجتمع البريطاني.

وأكد أن 25 ألف بريطاني يزرون المملكة سنويا لأداء فريضة الحج، بجانب 100 ألف معتمر كل عام.

وعمل سيف الدين آشر في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط، فبجانب المملكة عمل في السودان والأردن والعراق وسوريا.

مواد ذات صلة

«النمر» يحذر من تصرفات خاطئة يقع فيها كثيرون قبل الإمساك في رمضان

«النمر» يحذر من تصرفات خاطئة يقع فيها كثيرون قبل الإمساك في رمضان

طبيب ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات في رمضان لإنقاص الوزن

طبيب ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات في رمضان لإنقاص الوزن

هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

8 نصائح مهمة لمرضى القلب في رمضان

8 نصائح مهمة لمرضى القلب في رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>