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«منصة إحسان» توضح مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة

«منصة إحسان» توضح مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة الحملة للوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية التبرع من خارج المملكة.

وقالت منصة إحسان، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه يتم استقبال التبرعات حاليًا من البطاقات الصادرة من البنوك والجهات السعودية فقط .

وحول كيفية تسجيل حالة، أكدت منصة “إحسان” أنها تعمل على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الرسمية، ولا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر.
وانطلقت الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتجاوز إجمالي التبرعات في الحملة الوطنية للعمل الخيري 318 مليون ريال حتى الآن.

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