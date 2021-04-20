الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 53 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 53 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في جدة والمدينة المنورة والأحساء، وفق التفاصيل التالية :
1 – وظائف جدة
- أمين مستودع (4 وظائف).
- موظف إدخال بيانات.
- مساعد مشتريات.
- مراقب ثاني جهاز التحكم.
- مشرف خدمات مشتريات .
- مسؤول مشتريات ثاني.
- مسؤول مشتريات أول.
- أمين مستودع أول.
- مخطط المواد ثاني.
- مخطط المواد أول.
- سائق (وظيفتان).
- مشرف تخطيط المواد.
- مهندس معالجة مياه (وظيفتان).
- مهندس صيانة (وظيفتان).
- فني مهني ثاني (3 وظائف).
- فني مهني أول (وظيفتان).
- أخصائي مراقبة الممتلكات أول.
- أخصائي مراقبة الممتلكات ثاني (وظيفتان).
- مساعد لوجستي (6 وظائف).
- مساعد مشتريات ثاني.
- أمين مستودع ثاني (وظيفتان).
2 – وظائف المدينة المنورة
- استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة.
- استشاري أمراض المخ والاعصاب.
- استشاري أمراض القلب.
- استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
- مساعد استشاري جراحة التجميل.
3 – وظائف الأحساء
- وظائف تمريض (22 وظيفة).
– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).