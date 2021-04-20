الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 53 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 53 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 53 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في جدة والمدينة المنورة والأحساء، وفق التفاصيل التالية :

1 – وظائف جدة

  • أمين مستودع (4 وظائف).
  • موظف إدخال بيانات.
  • مساعد مشتريات.
  • مراقب ثاني جهاز التحكم.
  • مشرف خدمات مشتريات .
  • مسؤول مشتريات ثاني.
  • مسؤول مشتريات أول.
  • أمين مستودع أول.
  • مخطط المواد ثاني.
  • مخطط المواد أول.
  • سائق (وظيفتان).
  • مشرف تخطيط المواد.
  • مهندس معالجة مياه (وظيفتان).
  • مهندس صيانة (وظيفتان).
  • فني مهني ثاني (3 وظائف).
  • فني مهني أول (وظيفتان).
  • أخصائي مراقبة الممتلكات أول.
  • أخصائي مراقبة الممتلكات ثاني (وظيفتان).
  • مساعد لوجستي (6 وظائف).
  • مساعد مشتريات ثاني.
  • أمين مستودع ثاني (وظيفتان).

2 – وظائف المدينة المنورة

  • استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة.
  • استشاري أمراض المخ والاعصاب.
  • استشاري أمراض القلب.
  • استشاري مساعد طب وجراحة العيون.
  • مساعد استشاري جراحة التجميل.

3 – وظائف الأحساء

  • وظائف تمريض (22 وظيفة).

– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في شركة «التصنيع الوطنية»

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في شركة «التصنيع الوطنية»

صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

«طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لاستكمال الإجراءات

بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لاستكمال الإجراءات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>