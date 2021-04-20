الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 53 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 53 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في جدة والمدينة المنورة والأحساء، وفق التفاصيل التالية :

1 – وظائف جدة

أمين مستودع (4 وظائف).

موظف إدخال بيانات.

مساعد مشتريات.

مراقب ثاني جهاز التحكم.

مشرف خدمات مشتريات .

مسؤول مشتريات ثاني.

مسؤول مشتريات أول.

أمين مستودع أول.

مخطط المواد ثاني.

مخطط المواد أول.

سائق (وظيفتان).

مشرف تخطيط المواد.

مهندس معالجة مياه (وظيفتان).

مهندس صيانة (وظيفتان).

فني مهني ثاني (3 وظائف).

فني مهني أول (وظيفتان).

أخصائي مراقبة الممتلكات أول.

أخصائي مراقبة الممتلكات ثاني (وظيفتان).

مساعد لوجستي (6 وظائف).

مساعد مشتريات ثاني.

أمين مستودع ثاني (وظيفتان).

2 – وظائف المدينة المنورة

استشاري طب الأطفال وحدة العناية المركزة.

استشاري أمراض المخ والاعصاب.

استشاري أمراض القلب.

استشاري مساعد طب وجراحة العيون.

مساعد استشاري جراحة التجميل.

3 – وظائف الأحساء

وظائف تمريض (22 وظيفة).

– وأشارت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).