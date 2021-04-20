توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 4 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.