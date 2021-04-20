«الخثلان» يوضح حُكم من أفطر قبل أذان المغرب بسبب خطأ المؤذن

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم من أفطر قبل أذان المغرب بسبب خطأ المؤذن.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه: “ما حكم من أفطر قبل أذان المغرب بخمس دقائق اعتماداً على أذان المؤذن الذي أخطأ في الوقت؟”.

ورد الشيخ الخثلان بقوله: “ليس عليهم شيء، وصيامهم صحيح على القول الراجح؛ لأنهم فعلوا ذلك عن طريق الخطأ، وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت، أفطرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فلم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان بقوله “ولأن المخطئ كالناسي، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أكل وشرب ناسياً فليتم صومه، وعلى هذا فصومهم صحيح”.