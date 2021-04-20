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شرطة الرياض: القبض على مواطنين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج

شرطة الرياض: القبض على مواطنين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

واتضح أن الشخصين هما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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