خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال الراجحي، في تغريد عبر حسابه في “تويتر”: “أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا – رعاهم الله – على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.