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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال الراجحي، في تغريد عبر حسابه في “تويتر”: “أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا – رعاهم الله – على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.

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