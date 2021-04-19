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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الشؤون الإسلامية» تنظم برنامج منزلة الزكاة في الإسلام

«الشؤون الإسلامية» تنظم برنامج منزلة الزكاة في الإسلام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمراكز الدعوة وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد في المملكة هذا الأسبوع، عن تنظيم برنامج “منزلة الزكاة في الإسلام”.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع “التقويم الدعوي”، حيث يشتمل على كلمات ومحاضرات وندوات تقام “عن بعد”، وحضورياً بحسب التعليمات المُتّبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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