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بلغت قيمة المسروقات 575 ألف ريال.. الإطاحة بـ5 أشخاص لتورطهم في سرقة المركبات

بلغت قيمة المسروقات 575 ألف ريال.. الإطاحة بـ5 أشخاص لتورطهم في سرقة المركبات
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 5 أشخاص من الجنسية اليمنية لتورطهم في سرقة المركبات.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين في العقد الرابع من العمر، وسرقوا المركبات من مواقع متعددة في محافظتي جدة والعاصمة المقدسة، بذات السلوك والنمط الإجرامي المتمثل في سحب ونقل المركبات أثناء توقفها باستخدام شاحنات النقل وتغيير معالمها ومعلوماتها.
ولفتت إلى أنه عُثر بحوزتهم على 9 مركبات مسروقة، وتقدر قيمة المسروقات بـ 575 ألف ريال.
وأشارت شرطة الرياض إلى أنه بسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات الأولية تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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