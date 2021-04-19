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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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«الداخلية» تحدد عقوبة بث شائعات أو نشر معلومات مغلوطة بشأن جائحة كورونا

«الداخلية» تحدد عقوبة بث شائعات أو نشر معلومات مغلوطة بشأن جائحة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الداخلية، عقوبة بث الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة حيال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الداخلية، أن عقوبة بث الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة حيال جائحة فيروس كورونا تشمل غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

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