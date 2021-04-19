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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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6 نصائح لممارسة المشي السليم

6 نصائح لممارسة المشي السليم
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تواصل – فريق التحرير:

وجّهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” على “تويتر”، 6 نصائح مهمة لممارسة المشي السليم.

وتشمل هذه النصائح ما يلي:

• حافظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام.

• تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين.

• شد عضلات البطن مع استقامة الظهر.

• المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.

• مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً.

• رفع الرأس والنظر للأمام.

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