تواصل – فريق التحرير:
وجّهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” على “تويتر”، 6 نصائح مهمة لممارسة المشي السليم.
وتشمل هذه النصائح ما يلي:
• حافظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام.
• تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين.
• شد عضلات البطن مع استقامة الظهر.
• المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع.
• مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً.
• رفع الرأس والنظر للأمام.
6 نصائح لممارسة المشي السليم🏃🏻♂️
اعرفها وشارك معنا في تحدي المشي على تطبيق صحتي💪🏼#امش30#عش_بصحةpic.twitter.com/7EJSgLewrZ
— عش بصحة (@LiveWellMOH)April 19, 2021