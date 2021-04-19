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أجواء روحانية.. المعتمرون والمصلون يؤدون نسكهم في رحاب بيت الله الحرام (صور)

أجواء روحانية.. المعتمرون والمصلون يؤدون نسكهم في رحاب بيت الله الحرام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء روحانية مفعمة بالإيمان يؤدي قاصدو بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان والتزام تام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا”، مع التقيد بـ”البروتوكولات” الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين، بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية؛ لضمان صحة وسلامة المصلين.

وسخرت رئاسة الحرمين الشريفين جميع الإمكانات البشرية، والآلية؛ لخدمة قاصدي بيت الله العتيق، حيث جندت القوى البشرية والآلية من أجل راحتهم وتوجيههم، وإرشادهم، ومساعدتهم عند الدخول والخروج من المسجد الحرام، لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

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