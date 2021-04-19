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الصحة العالمية ترفض إثبات التطعيم ضد كورونا شرطاً للسماح بالسفر

الصحة العالمية ترفض إثبات التطعيم ضد كورونا شرطاً للسماح بالسفر
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تواصل – وكالات:

نصحت منظمة الصحة العالمية حكومات الدول بعدم المطالبة بأدلة على التلقيح ضد فايروس كورونا كشرط للسماح بالسفر دوليا، وسط تصاعد الجدل حول هذه القضية في ظروف استمرار الجائحة.

وأوضحت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنه يجب على حكومات الدول “عدم المطالبة بأدلة على التلقيح كشرط للسماح بالدخول علما بالمؤشرات المحدودة المتزايدة حول فعالية اللقاحات في خفض انتقال الفايروس، والانعدام المستمر للمساواة في مستوى توزيع اللقاحات في العالم”.

واعتبر الخبراء المستقلون للمنظمة، الذين أصدروا بيانهم في أعقاب اجتماع عقد الخميس الماضي، أن على حكومات دول العالم الاعتراف بأن المطالبة بإثبات التلقيح ضد فايروس كورونا يعمق التفاوت ويؤدي إلى زيادة عدم المساوة في مجال حرية السفر، بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”.

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فايروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن “قومية اللقاحات” قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن يؤدي استمرار “التوجه الخطير لقومية اللقاحات” ضد فايروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

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