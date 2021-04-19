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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بالأسبوع الأول من رمضان.. «دعوة خميس مشيط» تفطر أكثر من 6 آلاف صائم

بالأسبوع الأول من رمضان.. «دعوة خميس مشيط» تفطر أكثر من 6 آلاف صائم
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تواصل – أحمد المحلي:

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة خميس مشيط عن تفطير 6,440 صائم من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في مقار سكنهم، مع الأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعمول بها حالياً والموصي بها من قبل الجهات المعنية في الدولة.

ويأتي برنامج “إفطار صائم” الذي تقوم عليه جمعية الدعوة بالمحافظة من أكبر مشاريع التفطير للصائمين بمنطقة عسير حيث بلغ عدد الجنسيات المستفيدة 10 جنسيات مختلفة و47 مادة توعوية بالإجراءات الاحترازية بمختلف اللغات.

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