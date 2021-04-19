وسط التزام بالتباعد الاجتماعي.. «شؤون الحرمين» تفتح قاعات انتظار للمعتمرين (صور)

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افتتحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قاعات انتظار للمعتمرين مقسمة للرجال والنساء بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك جاء لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد التي تتسع لنحو 2000 معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف.

وأشار الحجيلي إلى وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة بجميع قاعات الانتظار، لسلامة المعتمرين والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام.