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شاهد.. تدفق شلالات الحبله في أبها بعسير

شاهد.. تدفق شلالات الحبله في أبها بعسير
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تدفق شلالات الحبلة بأبها في منطقة عسير بعد هطول أمطار على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج.

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