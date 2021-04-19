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«أين ذهبت أموالنا».. احتجاجات أمام البرلمان الإيراني للمتضررين من البورصة (فيديو)

«أين ذهبت أموالنا».. احتجاجات أمام البرلمان الإيراني للمتضررين من البورصة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نظم العشرات من المساهمين الإيرانيين المتضررين من البورصة وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان الإيراني في طهران.

وردد المحتجون هتافات مثل: “سمعنا الكثير من الأكاذيب.. لن نشارك في الانتخابات بعد الآن”، “بورصتنا أفران لحرق أموالنا”، و”أيها البرلمان أين ذهبت أموالنا”، و”حكومتنا الجاهلة عار علينا”، و”كاذبون، كاذون”.

هذا وكان المتضررون في البورصة قد فقدوا رؤوس أموالهم، إثر هبوط البورصة منذ العام الماضي، بعد الاستثمار في هذه السوق، بناءً على نصيحة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وحسن روحاني.

وفي الأشهر الأخيرة من العام الماضي، نظم المتضررون أيضًا تجمعات احتجاجية أمام منظمة البورصة والأوراق المالية.

 

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