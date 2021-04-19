تنبيه مهم من «الموارد البشرية» للقطاعين العام والخاص بشأن احترازات «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

‏دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة في رسالة توعوية عبر حسابها على تويتر : “أخذك اللقاح يحميك ويحمي عائلتك ويساهم في تكوين مناعة مجتمعية نعود من خلالها للحياة الطبيعية وننتهي من خطر الفيروس”.

وأوضحت الوزارة، أن من حالته محصن، أو محصن متعافى، أو محصن بالجرعة الأولى ومن لم تثبت إصابته، يمكنهم الحضور لمقر العمل، بينما المصاب والمخالط يُمنع من الحضور.