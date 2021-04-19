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القنفذة .. «كفى» تقنع 3 شبان بهجر التعاطي مطلع رمضان

القنفذة .. «كفى» تقنع 3 شبان بهجر التعاطي مطلع رمضان
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تواصل – فريق التحرير :

نجحت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، وذلك من خلال حملة (حتى لا تتكرر المأساة ) التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة الأستاذ حمزة الحليسي أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و ٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه.

كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم، كما شكر مؤسسة علي الثنيان وإخوانه الخيرية على رعايتهم ودعمهم برامج الجمعية .

الجدير بالذكر أن كفى تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار ، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة .

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