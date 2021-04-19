ضبط 30 طناً من الأغذية مجهولة المصدر بجدة.. وإغلاق 36 منشأة مخالفة

تواصل – فريق التحرير:

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 30 طناً من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

ونفذت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، أسفرت عنها إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4049 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 98 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات “940”.