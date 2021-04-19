«التعليم» توضح شروط ترشيح المواطنين لقيادة المدارس الأهلية

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، عن شروط ترشيح السعوديين لقيادة المدارس الأهلية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة للوزير حمد آل الشيخ نظاما وبناء على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة تعيين قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية على حساب ملاكها.

وتضمنت اللائحة بحسب تعميم وزارة التعليم، أن يعين لكل مدرسة أهلية مدير يكون مسؤولاً عن النواحي الفنية والإدارية بالمدرسة، وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين وفقا لما تقرره جهة الإشراف، وبناء على القرار الوزاري بشأن إنشاء الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي، وقد جاءت الشروط كالتالي :

-ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية:

1- أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

۲. أن يكون متفرغا لمهام قيادة المدرسة تفرغا تاما.

٣. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ولا يقل عن درجة البكالوريوس، ويفضل أن يكون بذات التخصص للتكليف الخاص بقيادة مدارس التربية الخاصة والطفولة المبكرة.

4. أن يكون لائقا صحية حسب التقرير الطبي المعتمد.

5. ألا تقل خبرته كمعلم عن ثلاث أعوام في مدرسة أهلية أو حكومية، ولدية خبرة إدارية سابقة أو عمل وكيلا قبل ترشيحه سنوات على الأقل، ولصاحب الصلاحية حق النظر الحالات الفردية وفق المصلحة التعليمية والتربوية.

6. أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال في دينهم والمتميزين خلق وعلما وعملا وقدرة على أداء هذا الواجب النبيل.

۷. إجادة المرشح للمدارس العالمية والبرامج الدولية للغة الإنجليزية.

۸. يفضل حصوله على دورات تدريبية في المجال التربوي

9. اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية ذات العلاقة.

ضوابط ترشيح قادة المدارس الأهلية وفق أعداد الطلاب:

۱. پرشح مالك المدرسة أكثر من شخص (قائد) لكل مرحلة مستقلة وفقا لترخيص المدرسة ممن تنطبق عليهم ضوابط لمدة 3 الترشيح.

۲. پرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدا للمرحلتين (الطفولة المبكرة والابتدائية) إذا كان المبنى مشترك بما لا يزيد عن (۳۰۰) طالبة ويرشح وكيلا واحدة لكل مرحلة.

۳. يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدة واحدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إذا كان المبنى مشترك بما لا يزيد عن (۳۰۰) طالبة ويرشح وكيلا واحدة لكل مرحلة.

. يرشح مالك المدرسة أكثر من شخص من تنطبق عليهم ضوابط الترشيح، ليتم اختيار أحدهم ليكون قائدة واحدة للمرحلتين.