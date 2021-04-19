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هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب

هل يجوز للمرأة أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم أخذ المسلمة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان.

وقال خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، إنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

ونصح “الخثلان” بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.

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