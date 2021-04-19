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الثالث في أقل من 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران

الثالث في أقل من 24 ساعة.. زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران
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تواصل – وكالات: 

ضرب زلزال قوي، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيران في وقت متأخر من مساء الأحد.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، ضرب الزلزال عند دائرة عرض “29.68 شمالا” وخط طول “50.58 شرقا“.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كم، على بعد 83 كم شمال غرب محافظة بوشهر.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال ضرب ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوب إيران.

وكشف المركز الأورومتوسطي أن هذا ثالث زلزال يشعر السكان بأثره في جنوب إيران خلال 16 ساعة فقط.

يُذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب، في وقت سابق من اليوم، ضواحي محافظتي بوشهر وفارس، جنوبي البلاد.

 

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