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«حماية المستهلك» توضح أضرار تخزين وتسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

«حماية المستهلك» توضح أضرار تخزين وتسخين الأطعمة في الأواني البلاستيكية
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك من خطورة تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية، موضحة أن ذلك الأمر، قد يتسبب في تسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات.

وأوضحت “حماية المستهلك”، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذا الأمر قد يؤدي كذلك لمشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي، ويحدث بشكل أسرع عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.

وبينت أن تسخين الطعام بالأواني البلاستيكية يمكن أن يُطلق الكثير من المواد الكيميائية إلى الطعام والشراب عند تعرضه لأشعة المايكرويف.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن الأطعمة الدسمة وخصوصاً اللحوم والأجبان، أكثر عرضة لامتصاص كميات كبيرة من المواد الكيميائية.

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