الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين قديم واتخذت الإجراءات النظامية في حينه

شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين قديم واتخذت الإجراءات النظامية في حينه
0

تواصل – واس:

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عددٍ من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015م، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.

وأفاد الكريديس، أن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويوجد انطباعاً أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.

وتؤكد وزارة الداخلية أن أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، وسواء كان مواطناً أو مقيمًا.

 

مواد ذات صلة

«أمانة الشرقية» تكشف تفاصيل الانهيار الأسفلتي بمدينة الخبر

«أمانة الشرقية» تكشف تفاصيل الانهيار الأسفلتي بمدينة الخبر

«النيابة» تحدد عقوبة المساس بمنظومات منصات «التعليم عن بُعد»

«النيابة» تحدد عقوبة المساس بمنظومات منصات «التعليم عن بُعد»

بعد عودته لبلاده.. شاهد.. سوداني يُعبر لأهل قريته عن انبهاره بالتطور التكنولوجي في المملكة

بعد عودته لبلاده.. شاهد.. سوداني يُعبر لأهل قريته عن انبهاره بالتطور التكنولوجي في المملكة

الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

الخارجية الأمريكية تدين هجمات الحوثي الإرهابية على المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>