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«الزعاق»: نعيش موسم «أمطار السماك».. وهذه خصائصه

«الزعاق»: نعيش موسم «أمطار السماك».. وهذه خصائصه
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تواصل –فريق التحرير:

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن الأمطار التي تهطل هذه الأيام تسمى بـ”أمطار السماك”، مبيناً أن العرب يسمون تلك الفترة بموسم الرحمة.

وبيّن الزعاق في مقطع فيديو على حسابه بموقع”تويتر”، أن من نتائج الأمطار في هذه الفترة خروج جميع نباتات الربيع الصيفي، وكذلك تغذية الآبار السطحية.

ولفت إلى أن هذه الأمطار ينتج عنها تخلق “سيف الرحمة” وهي الألوان الطبيعية التي تُحيط بالغلاف الغازي بعد هطول الأمطار.

وأشار إلى أن تلك الظاهرة تُسمى “قوس الرحمن” و”قوس الألوان” و”قوس المطر”، كما أن أشهر التسميات “قوس قزح” نسبة إلى جبل بمزدلفة، حيث تكون الألوان عليه في أول ظهورها بالسماء.

 

 

 

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