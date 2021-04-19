«سامسونج» تعتزم إنتاج جهاز لوحي قابل للطي بشاشة ثلاثية في هذا الموعد

تواصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن عزم شركة “سامسونج” إنتاج ثلاثة أجهزة قابلة للطي، منها جهازاً ثلاثي الطيات مع قلمS-penجديد.

ووفق تقرير موقع “جيزموتشاينا” الإلكتروني، فإن سامسونج تعمل حالياً على جهاز لوحي، قابل للطي يحتوي على شاشة مكونة من ثلاثة أجزاء.

ويتوقع التقرير إطلاق الجهاز اللوحي الجديد في الربع الأول من عام 2022 تحت اسم جالاكسيZفولد تاب، ومن المحتمل أن نرى المزيد من التفاصيل حول المنتج خلال حدث سامسونج المزمع عقده في أغسطس القادم.

وبغض النظر عن الشاشة ثلاثية الطي، سيوفر الجهاز دعماً لقلمS-penجديد ذو وظائف إضافية، كما يتوقع أن يحتوي الجهاز اللوحي الجديد على زجاج فائق النحافة بنوعية أفضل.

وبحسب صحيفة إنديان إكسبرس، لا تتوفر الكثير من التفاصيل الأخرى عن الجهاز حتى الآن، ولكن من المتوقع ظهور المزيد من التسريبات قبل إطلاقه بوقت قصير.