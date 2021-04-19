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«التعليم»: منصة مدرستي تتيح للمعلم أداة الاختبارات الإلكترونية

«التعليم»: منصة مدرستي تتيح للمعلم أداة الاختبارات الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن إتاحة أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلم في منصة مدرستي.

وقالت الوزارة في تغريدة لها: “تُتيح منصة مدرستي للمعلمين والمعلمات التعرّف على طريقة استخدام أداة الاختبارات الإلكترونية، من خلال الاطلاع على الرابطين التاليين:

الدليل الأول: (اضغط هنا).

الدليل الثاني: (اضغط هنا).

يذكر أن منصة مدرستي، هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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