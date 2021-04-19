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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

صندوق الاستثمارات يعلن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن وظائف شاغرة لحملة درجة الماجستير فأعلى ، للعمل في مدينة الرياض ، وفق المسميات والشروط التالية :

1 – استراتيجيات فئات الأصول المتعددة ، Multi Asset Class Strategies ويشترط:

• درجة الدكتوراه أو الماجستير في المجال الكمي مثل الهندسة المالية أو الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة – بكالوريوس في الأعمال أو أي تخصص كمي.

• سنوات من الخبرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.

• الشهادات المهنية المفضلة (إن وجدت)

• يفضل شهادة CFA و FRM. يفضل اللغة العربية.

2 – مساعد أول محترف في إستراتيجية المحفظة ، Portfolio Strategy Professional Senior Associate

• يفضل درجة الماجستير في الهندسة المالية

• سنوات من الخبرة: 6 + سنوات خبرة في مجالات مماثلة

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط (اضغط هنا).

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