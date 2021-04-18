اختبارات اليوم الأول.. تفاعل مثمر وناجح من المعلمين والمشرفين وأولياء الأمور 

تواصل – فريق التحرير:

أدى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية أمس الأحد الاختبار الأول لهم في منصة مدرستي بنجاح وفق مؤشرات ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ.

وسارت فعاليات اليوم الأول للاختبارات بكل يسر وسهولة، وفق خطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة، وذلك بعد التفاعل المثمر والناجح من كافة عناصر المنظومة التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام.

وبذل قادة المدارس والمعلمون والمشرفون جهوداً كبيرة في خروج اختبارات اليوم الأول بالشكل الأمثل، سواء من خلال الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، أو من خلال تقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، إضافة إلى تسهيل مهمة أداء الاختبارات من خلال الإجابة عن تساؤلات الطلبة واستفساراتهم، وتشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد.

وساهم تفاعل أولياء الأمور المستمر في تحقيق مبدأ الشراكة مع المدرسة، والتعاون في متابعة أبنائهم خلال فترة الاختبارات وتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو النفسي والاجتماعي والصحي المناسب لهم للمراجعة والاستذكار وأداء الاختبار؛ بهدف استمرار رحلة أبنائهم التعليمية عن بُعد .