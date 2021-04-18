لجنة التنمية الاجتماعية بـ«ظهرة لبن» تُمول المشاريع الصغيرة بقرض حسن في برنامج «الحي المنتج».. المزايا والشروط

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بحي ظهرة لبن بالرياض تدشين برنامج الحي المنتج، والبدء بالتقديم للتمويل للمشاريع الصغيرة حسب الضوابط والشروط المعلنة.

ويهدف مشروع الحي المنتج إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والأسر المنتجة.

وتقوم فكرة البرنامج على تحويل الأسرة والشباب من مستفيدة إلى منتجة وفعالة عن طريق تقديم قروض حسنة وسدادها عبر أقساط ميسرة.

ومن أهداف البرنامج استثمار وتسخير قدرات اللجنة على تقديم الدعم وإقراض الأسر المنتجة، و التشجيع على مزاولة العمل الحر، و مساعدة أصحاب المشاريع وتأهيلهم ليصبحوا جزء فعال بالمجتمع ، ومساعدة الأسر للاكتفاء الذاتي.

الفئة المستهدفة

جميع المواطنين والمواطنات القادرين على ممارسة الأعمال الحرة اليدوية أو الحرفية أو الخدمية أو التجارية والراغبين في تأسيس وتوسعة مشاريعهم الخاصة.

وتكون الأولوية للفئات التالية:-

المطلقات والأرامل.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الايتام.

المشمولون في خدمات الضمان الاجتماعي وعائلاتهم.

المستفيدون من خدمات جمعيات البر الخيرية.

المستفيدون من خدمات اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

الشروط

أن يكون المستفيد سعودي أو سعودية الجنسية أو أم لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية. أن يكون عمره من 18 سنه إلى 60 سنة وأن يكون قادرة على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية. أن يلتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع. أن تكون حالته الائتمانية مناسبة. أن يكون مقر إقامته الدائم في نطاق عمل اللجنة (إثبات السكن). اجتيازه للمقابلة الشخصية. الحصول على شهادة أسرة منتجة.