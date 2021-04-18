الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مواطن»: هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي؟ «الأحوال المدنية» تجيب

«مواطن»: هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي؟ «الأحوال المدنية» تجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، إجراءات وآلية تعديل البيانات الشخصية للمستفيد وأسماء العائلة.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي وأسماء عائلتي، واستبداله باسم الجد للعائلة مضاف له ال التعريف؟”.

وردت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يمكنك حجز موعد الكتروني ومراجعة المكتب وسيتم ابلاغك بالاجراءات، نسعد بخدمتك”.

مواد ذات صلة

الأحوال المدنية: 5 مميزات لخدمات الصم وضعاف السمع عبر «منصة أشّر» 

الأحوال المدنية: 5 مميزات لخدمات الصم وضعاف السمع عبر «منصة أشّر» 

«الأحوال المدنية»: تعديل المؤهل العلمي متاح إلكترونياً عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية»: تعديل المؤهل العلمي متاح إلكترونياً عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية» تكشف طريقة تفعيل الهوية الرقمية.. 5 خطوات بسيطة

«الأحوال المدنية» تكشف طريقة تفعيل الهوية الرقمية.. 5 خطوات بسيطة

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات وطريقة ربط سجلات الأبناء بـ «الوالدة» عبر أبشر

«الأحوال المدنية» توضح متطلبات وطريقة ربط سجلات الأبناء بـ «الوالدة» عبر أبشر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>