«مواطن»: هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي؟ «الأحوال المدنية» تجيب

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، إجراءات وآلية تعديل البيانات الشخصية للمستفيد وأسماء العائلة.
جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي وأسماء عائلتي، واستبداله باسم الجد للعائلة مضاف له ال التعريف؟”.
وردت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يمكنك حجز موعد الكتروني ومراجعة المكتب وسيتم ابلاغك بالاجراءات، نسعد بخدمتك”.
أعزائي@AhwalCare،
كل عام وأنتم بخير
هل بالإمكان حذف اسم القبيلة والفخذ بشكل نهائي من اسمي واسماء عائلتي واستبداله باسم الجد للعائلة مضاف له أل التعريف؟
أرجوا الإجابة للأهمية
شكراً لكم
— Eng. Ahmad Smith معالي الشقيق (@Ibn_3z)April 18, 2021