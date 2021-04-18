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«منصة إحسان»: التبرعات تجاوزت 300 مليون ريال عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري

«منصة إحسان»: التبرعات تجاوزت 300 مليون ريال عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري
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تواصل – واس:

واصلت الحملة الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها منصة “إحسان” يوم الجمعة الرابع من رمضان أعمالها لليوم الثالث على التوالي، حيث تخطت مبالغ التبرعات التي استقبلتها منذ إطلاقها حاجز الـ 300 مليون ريال.

ومُنذ تدشينها في شعبان الماضي، استقبلت منصة إحسان أكثر من 3 ملايين زائر، وأسهمت في خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد حتى الآن، عبر أكثر من 200 جهة رسمية شريكة تُعنى بالقطاع الخيري، حيث تجاوزت تبرعات المحسنين لداخل المملكة ما نسبته 99 % من إجمالي التبرعات.

فيما أتاحت منصة إحسان فرص التبرع خارج المملكة للحالات المُقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بناء على اختيار المتبرع نفسه لتلك الفرص.

وتعمل “إحسان” على دعم فرص التبرع والمشاريع الخيرية في مناطق المملكة كافة، وفي شتى مجالات العمل الخيري والإنساني، حيث تضم فرصا للتبرع في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها؛ وذلك عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة بما يُسهم في سرعة وسهولة الوصول لفرص التبرّع ويحقّق أعلى معايير الشفافية والموثوقية.

يذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تواصل استقبال تبرعات المُحسنين خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة “إحسان”.

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