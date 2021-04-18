تعرف على تطبيق «مصحف الحرمين».. تلاوات وتسجيلات لصلاة التراويح في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيق “مصحف الحرمين”، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة (لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) برواية حفص عن عاصم.

التلاوات:

ويحتوي تطبيق “مصحف الحرمين” على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

تفسير القرآن:

ويحتوي على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

البحث:

محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة. ويتجاهل بمحرك البحث الأخطاء الإملائية الشائعة كالهمزة والهاء والتاء المربوطة وغيرها. ويقوم بحفظ كلمات البحث السابقة ليسهل الرجوع لها في أي وقت لاحق.

الفهرس:

صمم فهرس القرآن ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء أو بأسماء السور أو برقم الصفحة.

الفاصلة والمفضلة:

يتميز “مصحف الحرمين” بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة لسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

القراءة الليلية:

يدعم التطبيق نمط القراءة الليلية والذي يساعد في راحة العينين خاصة في الأماكن المظلمة.

مشاركة الآيات:

يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية سواء كان على مستوى الصفحة كاملة أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اللغات:

يعمل فريق الترجمة على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العام، كما نتوقع إتاحة تحديث جديد للتطبيق خلال العشر الأوائل من رمضان، تحتوي على (10) لغات عالمية جديدة.

التصميم وشركاء النجاح:

صمم وطور التطبيق إحدى الشركات السعودية ذو الخبرة الرائدة في صناعة البرمجيات والتطبيقات الإسلامية بحِرفية دقيقة ومتخصصة، مع عددٍ من الوكالات والإدارات بالرئاسة وهي (وكالة الترجمة والشؤون التقنية، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، إدارة التطبيقات الرقمية، وإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة والوكالة، وإدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي بالمدينة).

كما ذكر مدير مشروع تطبيق مصحف الحرمين المهندس محمد بن فايز اللهيبي، إن التطبيق تم من خلال عدة شراكات مع جهات خارجية مختصة في صناعة البرمجيات والتطبيقات، وبإشراف فريق عمل مختص من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحت اشراف ومتابعة من سعادة مدير فريق عمل تطبيق مصحف الحرمين المهندس بندر بن محمد الخزيم، وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، خاصة فيما يخص منظومة التطبيقات الالكترونية، والتي وفرت الرئاسة العامة عدة تطبيقات للتسهيل على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم.