تعرف على تطبيق «مصحف الحرمين».. تلاوات وتسجيلات لصلاة التراويح في المسجد الحرام

تواصل – فريق التحرير:
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيق “مصحف الحرمين”، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة (لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) برواية حفص عن عاصم.
ويحتوي تطبيق “مصحف الحرمين” على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441ه)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.
ويحتوي على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.
محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة. ويتجاهل بمحرك البحث الأخطاء الإملائية الشائعة كالهمزة والهاء والتاء المربوطة وغيرها. ويقوم بحفظ كلمات البحث السابقة ليسهل الرجوع لها في أي وقت لاحق.
صمم فهرس القرآن ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء أو بأسماء السور أو برقم الصفحة.
يتميز “مصحف الحرمين” بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة لسهولة الرجوع إليها في أي وقت.
يتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية سواء كان على مستوى الصفحة كاملة أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يعمل فريق الترجمة على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العام، كما نتوقع إتاحة تحديث جديد للتطبيق خلال العشر الأوائل من رمضان، تحتوي على (10) لغات عالمية جديدة.