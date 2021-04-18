«طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة طيران أديل (Flyadeal)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمدينة جدة، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين، وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مخطط التدريب (Training Planner).
المؤهلات والخبرات:
– شهادة البكالوريوس فى تخصصات ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال التدريب والتخطيط.
– اجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
-مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
ملخص المهام الوظيفية:
– مسؤول عن تطوير وتنسيق وتنفيذ خطط التدريب.
– متابعة انحرافات الخطط وتطوير بدائل فعالة من حيث التكلفة.
– تنسيق جدولة متطلبات التدريب الأولية.
– جدولة تجربة التشغيل الأولية ، وضمان استخدام الموارد بكفاءة مع تأثير محدود على العمليات.
التقديم:
– وأوضحت شركة طيران أديل أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).