«طيران أديل» تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة طيران أديل (Flyadeal)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمدينة جدة، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين، وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مخطط التدريب (Training Planner).

المؤهلات والخبرات:

– شهادة البكالوريوس فى تخصصات ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين فى مجال التدريب والتخطيط.

– اجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

-مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

ملخص المهام الوظيفية:

– مسؤول عن تطوير وتنسيق وتنفيذ خطط التدريب.

– متابعة انحرافات الخطط وتطوير بدائل فعالة من حيث التكلفة.

– تنسيق جدولة متطلبات التدريب الأولية.

– جدولة تجربة التشغيل الأولية ، وضمان استخدام الموارد بكفاءة مع تأثير محدود على العمليات.

التقديم:

– وأوضحت شركة طيران أديل أنه يمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).