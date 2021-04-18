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7 مليارات ريال قيمة التداول.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 10 آلاف نقطة

7 مليارات ريال قيمة التداول.. سوق الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 10 آلاف نقطة
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تواصل – فريق التحرير:

اختتم سوق الأسهم جلسة اليوم الأحد على ارتفاع هو الثالث على التوالي، متزامنا مع صعود أسعار النفط، فيما أغلق المؤشر العام فوق مستوى 10 آلاف نقطة بدعم من قطاع المواد الأساسية والاتصالات.

وسجل المؤشر العام ارتفاعا 61 نقطة ليغلق عند مستوى 10048 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7 مليارات ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 237.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 270.7 ألف صفقة.

ودعمت أسهم “اس تي سي” وكذلك مصرف الراجحي من حركة المؤشر العام بعد صعودهما بنحو 1.7 و0.3 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم كهرباء السعودية 2.3 في المائة، ايضا نجد مكاسب على أسهم سابك للمغذيات الزراعية بنحو 2.7 في المائة والتي سجلت أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015.

وأعلنت كل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم، نهاية الأسبوع، آخر تطورات صفقة الاندماج المحتملة، حيث أعلنا عن البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما، فيما أغلق سهم المجموعة السعودية على مكاسب قرب 2 في المائة بينما تراجعت أسهم بتروكيم 1.4 في المائة خلال تعاملات اليوم.

وصعدت أسهم 131 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم وفرة المرتفعة 6.7 في المائة، ثم أسهم المواساة والتي حققت مكاسب 4.1 في المائة لتسجل بذلك ألى إغلاق منذ الإدراج.

كما حققت أسهم الأبحاث والتسوق والجوف الزراعية وكذلك الخدمات الأرضية، مكاسب تراوحت ما بين 3.9 و3.7 في المائة، فيما أغلق سهم الجوف الزراعية قرب أعلى مستوى منذ فبراير 2006.

وتراجع أسهم 48 شركة تصدرها أسهم حلواني إخوان المنخفضة 2.5 في المائة، تلاه أسهم اللجين 1.5 في المائة، وكذلك نجد انخفاض على أسهم بتروكيم بنحو 1.4 في المائة.

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