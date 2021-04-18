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«الداخلية» تحذر: ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا نرغب بها

«الداخلية» تحذر: ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا نرغب بها
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تواصل – فريق التحرير:

قال متحدث الداخلية المقدم طلال الشلهوب: إن ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا نرغب بها تشمل إيقاف العديد من الأنشطة واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأوضح المقدم الشلهوب، أنه قد تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن منطقة الرياض سجلت أكثر من 9.4 آلاف مخالفة للاحترازات.

وأكد الشلهوب أنه ليس هناك مجال للتراخي، ويجب أن نلتزم بالوقاية، موضحاً أنه سيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكلات الخاصة بالوقاية من كورونا.

من جهة أخرى، كشف المقدم الشلهوب عن رصد بعض مشاهير التواصل الاجتماعي الذين خالفوا الإجراءات الاحترازية وتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

 

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