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«الحج»: 15 مليون مستفيد من تطبيق «اعتمرنا» ونموذج العمرة الآمن

«الحج»: 15 مليون مستفيد من تطبيق «اعتمرنا» ونموذج العمرة الآمن
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد، أبرز القرارات المتخذة من قبل وزارة الحج والعمرة مؤخرا لضمان سلامة المعتمرين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لإعلان مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أن الوزارة طورت نموذج العمرة الآمن واستفاد منه أكثر من 15 مليون ما بين مصل ومعتمر وزائر للحرمين الشريفين.

وشدد مجددا على شروط منح تصاريح العمرة والصلاة قبل الدخول للحرمين الشريفين، والتي ترتكز على ضرورة “تحصين” الزائرين والعاملين.

وشرح خدمة النقل الآمن بالحافلات، والتي تعتمد على مراكز معقمة آمنة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية لضمان أمان جميع المنظومة، وتضم منظومة النقل الآمن 2500 حافلة جميع العاملون بها محصنون تماما.

وأشار إلى أن “مراكز عناية” متواجدة في المدينة ومكة وتقدم الخدمات للأفراد من المعتمرين والزائرين، ومن بين مهامها التأكد من حصول الزائرين من خارج على المملكة على لقاح كورونا عبر تقديم شهادات موثقة ومعتمدة من بلدانهم.

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