بالأسماء.. «الحرس الوطني» تدعو المرشحين لوظائفها لاستكمال الإجراءات

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، المتقدمين والمتقدمات على وظائف بند التشغيل والصيانة وعددهم 29، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في أحد مستشفيات الحرس الوطني بمدن الرياض وجدة والدمام.

وأوضحت أن اختيار المدينة المراد الكشف فيها يتم من خلال التواصل على الرقم 0112525300 تحويلة رقم 23415 أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ الإعلان.

وأشارت إلى أنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي لمدينة الرياض، مشيرة إلى أن عدم إجرائه خلال فترة الترشيح سيعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

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