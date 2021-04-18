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«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة لنظامي التقاعد المدني والعسكري

«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك السابقة لنظامي التقاعد المدني والعسكري
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إمكانية ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.

وأوضحت التأمينات ضم مدد الاشتراك يلزم لتنفيذه عدة شروط كالتالي :

– أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

– ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

– ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

– ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاصع للنظام الأخير في 24 شوال 1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عاماً.

– ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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