الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هدف» يدعم 50% من الأجر عند التوظيف في المنشآت الصناعية

«هدف» يدعم 50% من الأجر عند التوظيف في المنشآت الصناعية
0

تواصل – فريق التحرير:

يسهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في تقديم برامج دعم التدريب والتوظيف للقطاع الصناعي من خلال تحمل 50% من الأجر عند التوظيف والتدريب والتأهيل على رأس العمل في المنشأة الصناعية ضمن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م.

وتتضمن أوجه الدعم الاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، والاستفادة أيضاً من برامج التدريب المعتمدة لدى الصندوق، في حين تغطي برامج الدعم جميع المصانع التي لديها ترخيص صناعي، كما تغطي فرص العمل في جميع مناطق المملكة.

ودعا الصندوق أصحاب المنشآت الصناعية إلى الانضمام لبرنامج دعم القطاع الصناعي وتسجيل الفرص الوظيفية للمنشأة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa للاستفادة من دعم الصندوق للقطاع الصناعي.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنتا الأسبوع المنصرم عن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومجلس الغرف السعودية، عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

ووفقاً لآلية العمل، سيتعين على الجهات المشاركة رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تسهم في انضمامهم للعمل في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل الصندوق، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

يذكر أن الخطة تأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين عدد من الجهات ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومجلس الغرف السعودية، وعقدت أكثر من 16 اجتماعًا تنفيذيًا لدراسة مستهدفات القطاع الصناعي، إضافة إلى الاستماع لمطالب الصناعيين والتحديات التي تواجههم.

Image

Image

مواد ذات صلة

«هدف»: برنامج التدريب على رأس العمل يدعم 8 تخصصات

«هدف»: برنامج التدريب على رأس العمل يدعم 8 تخصصات

«هدف» يكشف طرق الإبلاغ عن انتهاكات البرامج المدعومة

«هدف» يكشف طرق الإبلاغ عن انتهاكات البرامج المدعومة

«هدف» يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

«هدف» يعتمد دعم 33 شهادة مهنية احترافية جديدة لرفع كفاءة القوى الوطنية

«هدف»: برنامج «وصول» يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات إلى مقر عملهن

«هدف»: برنامج «وصول» يغطي 80% من تكاليف نقل الموظفات إلى مقر عملهن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة