8 نصائح مهمة لمرضى القلب في رمضان

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وجه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، عبر حسابه في تويتر عدداً من النصائح لمرضى القلب يجب اتباعها خلال الشهر الكريم.

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن كيفية الصيام وأخصائي التغذية العلاجية للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

كما تضمنت النصائح ضرورة تناول الخضار والفاكهة والنشويات المعقدة، والحرص على اختيار مصادر البروتين القليلة الدهون.

وأكدت النصائح على أهمية التقليل من الملح والمعلبات والمخللات والزيتون والأجبان المالحة، وتجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بطرق الطهي الأخرى، بجانب الحرص على تناول كميات منتظمة من الماء والسوائل.

ومن بين النصائح المهمة ضرورة استبدال الدهون المشبعة بغير المشبعة، والحرص على ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة الهوائية بعد وجبة الإفطار.