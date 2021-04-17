تقني يحذر من خطأ يقع فيه كثيرون بعد اختراق حساباتهم بمواقع التواصل

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر الرحيلي، من خطأ يقع فيه الكثيرون حال اختراق حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا تم اختراق حسابك في الواتساب أو تويتر أو انستقرام وغيره من الشبكات الاجتماعية، لا تحذف البرنامج”.

وتابع ياسر الرحيلي: “حذف البرنامج لا يُفيدك وقد يضرك على أقل تقدير كأن تخسر بعض المحتوى الموجود بها غير المنشور، أو رسائل الواتس القديمة التي لم تُؤخذ لها نسخة احتياطية”.

وأشار ياسر الرحيلي إلى أن لكل حساب طريقة استرجاع عن طريق دعم الشركة نفسها، ويجب اعتماد هذه الطريقة للاسترجاع فقط.