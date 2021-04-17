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في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل

في ظل التعليم عن بعد.. خبير تربوي يوضح كيفية مواجهة شعور الطلاب بالملل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ علم النفس التربوي راشد السهل،  أسباب شعور بعض الطلاب بالملل وكراهية الدراسة في ظل التعليم عن بعد.

وأبان في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن هذه الأسباب تتلخص في :-

١.طريقة دراسة مملة

٢.دراسة أقل من قدراته

٣.ضعف التواصل مع الطفل

٤.الدراسة من طرف واحد

٥.دافعية دراسة ضعيفة

٦.صعوبة الموضوع

٧.توقيت خاطئ للدراسة

٨.تشتت انتباه الطفل

٩.مكان جلوس غير مناسب

١٠.وجود أكثر من طفل في نفس الوقت

ووجه هذه النصائح لتقليل كراهية طفل للدراسة عن بُعد بهذه الطريقة:

•  توفير مكان مناسب

•  تقليل مدة دراسة

•  تنويع طريقة الدراسة

•  احرص على تعلمه للجهاز

•  استخدام ألوان وصور

•  داعبة ولاطفه

•  زمان ومكان مناسبين

•  دراسة مع لعب

•  تأكد من فهمه للموضوع

•  ضع له مكافأة

•  درّس باللعب

•  استخدم ألفاظ جميلة/ رائع

 

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