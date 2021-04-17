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هل استخدام جهاز الأكسجين يُفطر؟..  «الخثلان» يجيب

هل استخدام جهاز الأكسجين يُفطر؟..  «الخثلان» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم استخدام جهاز الأكسجين لامرأة مسنة تحتاجه إذا انخفض منسوبه لديها أثناء الصيام.

 وقال “الخثلان” إنه لا بأس في ذلك أثناء الصيام، ولا يفسده، لأنه يذهب لمجرى النفس والرئتين، وليس للجهاز الهضمي، وإن كان هناك شيء ينفذ للمعدة إلا أنه يسير يعفى عنه، وأنه مثلما يتمضمض الصائم، وتختلط ملوحة الماء بريقه ويبتلعه، وهو يعفى عنه بالإجماع.

 وأضاف أن ما ينفذ من الأكسجين أو بخاخ الربو، نسبة يسيرة أقل من النسبة التي تكون مع ملوحة الماء ويبتلعها الصائم، ويعفى عن ذلك بالإجماع، فلا بأس باستخدام الصائم لجهاز الأكسجين وكذلك استخدام بخاخ الربو.

 

 

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