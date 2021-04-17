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«الخضير» يوضح حكم تحفيز الأطفال على الصيام بالمال

«الخضير» يوضح حكم تحفيز الأطفال على الصيام بالمال
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تحفيز الأطفال بالمال لتشجيعهم على الصيام.

جاء ذلك في رد على سؤال جاء فيه: “أنا أم لأولاد صغار لم يبلغوا الثامنة من العمر، فقلتُ لهم: (من صام منكم في رمضان فسأعطيه بكل يوم عشرة ريالات)، فهل هذا أسلوب جيد لتعويدهم على الصيام؟”.

ورد الشيخ الخضير بقوله: “لا شك أن الترغيب بهذه الطريقة لا سيما لغير المكلفين طريقة ناجحة ومفيدة في تعويدهم على الصيام وحثهم عليه، مع إشعارهم أن الصيام لله –جل وعلا-، فيخبرون بأن النية في الصيام لله، وأنه لا بد أن يكون خالصًا له، وأن هذا مجرد إعانة وحافز لهم، فلا مانع من ذلك، وتؤجر هذه الأم على هذه النية وهذا القصد”.

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